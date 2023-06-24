Глава Забайкалья призвал соблюдать спокойствие

Глава Забайкалья Осипов призвал жителей региона сохранять спокойствие

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов призвал жителей региона сохранять спокойствие, несмотря на последние новости о ЧВК «Вагнер». Видеообращение он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Осипов заявил, что с вечера 23 июня продолжает поступать информация о ситуации, которую он назвал «совершенно недопустимой, тем более в это время». В связи с этим глава региона попросил забайкальцев сохранять спокойствие, а соответствующие органы — принимать все необходимые меры для его обеспечения. «Все делать для того, чтобы были соблюдены все меры безопасности и, безусловно, была обеспечена жизнь края», — сказал губернатор, заверив, что «все будет в порядке».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома, а мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об усилении мер безопасности в столице.

Ранее ФСБ возбудила дело против бизнесмена и основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Позднее Генпрокуратура уточнила, что дело заведено по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

