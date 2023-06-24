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18:57, 24 июня 2023Спорт

Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка России сезона-2023/2024

«Спартак» сыграет в группе с «Динамо» и «Краснодаром» в сезоне-2023/2024 Кубка России

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. Результаты доступны на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Команды Российской премьер-лиги разделены на четыре группы. В группе A сыграют московский ЦСКА, «Оренбург», «Сочи» и воронежский «Факел». В квартете B за выход в плей-офф сразятся «Ростов», столичный «Локомотив», екатеринбургский «Урал» и казанский «Рубин».

В группу С к действующему чемпиону страны «Зениту» попали грозненский «Ахмат», самарские «Крылья Советов» и калининградская «Балтика». В группе D оказались московские «Спартак» и «Динамо», а также «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород».

Ранее 24 июня РПЛ представила полный календарь на сезон-2023/2024. Турнир традиционно пройдет в 30 туров. Первые матчи состоятся 21 июля 2023 года. Заключительные встречи турнира запланированы на 25 мая 2024 года.

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    Дарья Коршунова
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