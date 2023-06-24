Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Элина Аванесян
0:2
Завершен
Донна Векич
Берлин
Вероника Кудерметова
0:0
Завершен
Екатерина Александрова
Берлин
Александр Бублик
2:0
Завершен
Александр Зверев
Галле
Анастасия Потапова
1:2
Завершен
Елена Остапенко
Бирмингем
Роберто Баутиста-Агут
0:0
1-й сет
live
Андрей Рублёв
Галле
17:09, 24 июня 2023Спорт

РПЛ представила календарь на сезон-2023/2024

Российская премьер-лига представила полный календарь на сезон-2023/2024

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российская премьер-лига (РПЛ) представила полный календарь на сезон-2023/2024. Он опубликован на сайте турнира.

Турнир традиционно пройдет в 30 туров. Первый тур состоится с 21 по 23 июля. Заключительный матчи турнира запланированы на 25 мая.

Чемпионат России-2022/2023 завершился 3 июня. Петербургский «Зенит» досрочно обеспечил себе победу 7 мая. ЦСКА и «Спартак» по итогам заключительного тура стали серебряным и бронзовым призером соответственно.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости
    Кадыров назвал Пригожина предателем, стычки в Ростове и взрывы в Воронеже: что происходит вокруг мятежа ЧВК «Вагнер»?
    Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на контрактную службу
    ВСУ обстреляли российский приграничный регион
    РПЛ представила календарь на сезон-2023/2024
    На ряде территорий Калужской области ограничат движение транспорта
    Всероссийский школьный выпускной бал в Кремле отменили
    На въезде в Москву заметили на трассе гранатомет и БТР
    Стало известно о прибытии чеченской колонны в Ростов-на-Дону
    Сальдо призвал Пригожина остановиться
    Самойлова опубликовала видео в мини-бикини из отпуска
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.