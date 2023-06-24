РПЛ представила календарь на сезон-2023/2024

Российская премьер-лига представила полный календарь на сезон-2023/2024

Российская премьер-лига (РПЛ) представила полный календарь на сезон-2023/2024. Он опубликован на сайте турнира.

Турнир традиционно пройдет в 30 туров. Первый тур состоится с 21 по 23 июля. Заключительный матчи турнира запланированы на 25 мая.

Чемпионат России-2022/2023 завершился 3 июня. Петербургский «Зенит» досрочно обеспечил себе победу 7 мая. ЦСКА и «Спартак» по итогам заключительного тура стали серебряным и бронзовым призером соответственно.