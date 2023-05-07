«Зенит» обыграл «Спартак» и в пятый раз подряд стал чемпионом России

«Зенит» со счетом 3:2 обыграл «Спартак» и в пятый раз подряд стал чемпионом России

«Зенит» дома обыграл «Спартак» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:2. У хозяев отличились Клаудиньо, Андрей Мостовой и Иван Сергеев. У гостей забили Кейта Бальде и Квинси Промес, реализовавший пенальти.

Таким образом, сине-бело-голубые досрочно обеспечили себе чемпионство. Они выиграли турнир в пятый раз подряд. После 26 матчей петербуржцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 64 очка. От ближайших преследователей — ЦСКА — их отделяют 13 баллов. Красно-белые расположились на четвертой строчке с 49 очками в активе.

В следующем туре «Зенит» примет на своем стадионе с «Краснодаром» 13 мая. «Спартак» в этот же день на выезде сыграет с «Химками».