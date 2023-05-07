Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Пари Нижний Новгород
0:0
Завершен
Урал
МИР Российская Премьер-лига|26-й тур
Анже
1:2
Завершен
Монако
Франция - Лига 1|34-й тур
ЦСКА
85:61
Завершен
Зенит
Единая лига ВТБ|За 3-е место
ЦСКА
2:1
Завершен
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|26-й тур
Зенит
3:2
Завершен
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|26-й тур
Ньюкасл Юнайтед
0:2
Завершен
Арсенал
Англия - Премьер-лига|35-й тур
Краснодар
1:1
2-й тайм
live
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|26-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
21:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|35-й тур
20:06, 7 мая 2023Спорт

«Зенит» обыграл «Спартак» и в пятый раз подряд стал чемпионом России

«Зенит» со счетом 3:2 обыграл «Спартак» и в пятый раз подряд стал чемпионом России

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Зенит» дома обыграл «Спартак» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:2. У хозяев отличились Клаудиньо, Андрей Мостовой и Иван Сергеев. У гостей забили Кейта Бальде и Квинси Промес, реализовавший пенальти.

Таким образом, сине-бело-голубые досрочно обеспечили себе чемпионство. Они выиграли турнир в пятый раз подряд. После 26 матчей петербуржцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 64 очка. От ближайших преследователей — ЦСКА — их отделяют 13 баллов. Красно-белые расположились на четвертой строчке с 49 очками в активе.

В следующем туре «Зенит» примет на своем стадионе с «Краснодаром» 13 мая. «Спартак» в этот же день на выезде сыграет с «Химками».

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Прилепин рассказал о своем состоянии после взрыва
Россиян научили худеть на даче
Прилепин сообщил о потере сознания во время взрыва автомобиля
Около входа в Освенцим накануне Дня Победы появился ларек с мороженым
Стали известны округа Москвы с максимально подешевевшим вторичным жильем
«Зенит» обыграл «Спартак» и в пятый раз подряд стал чемпионом России
ВСУ обстреляли школу и детский сад в приграничном российском регионе
Угроза распространения пожаров в Свердловской области ликвидирована
В США приспустят флаги страны после стрельбы в Техасе
В Госдуме призвали заранее готовиться к получению Украиной истребителей F-16
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.