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22:47, 24 июня 2023Россия

Клишас призвал продолжать соблюдать ограничения

Сенатор Клишас: необходимо продолжать соблюдать ограничения в связи с режимом КТО

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что режим контртерроретической операции (КТО) на территории Москвы, Московской и Воронежской областей продолжает действовать, поэтому необходимо соблюдать ограничения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Режим КТО продолжает действовать, поэтому все должны соблюдать установленные в законе ограничения», — напомнил Клишас.

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    Екатерина Подвигина
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