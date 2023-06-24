Клишас призвал продолжать соблюдать ограничения

Сенатор Клишас: необходимо продолжать соблюдать ограничения в связи с режимом КТО

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что режим контртерроретической операции (КТО) на территории Москвы, Московской и Воронежской областей продолжает действовать, поэтому необходимо соблюдать ограничения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Режим КТО продолжает действовать, поэтому все должны соблюдать установленные в законе ограничения», — напомнил Клишас.