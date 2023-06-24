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13:04, 24 июня 2023Спорт

Жена Левандовски заявила о намерении выступать в ММА

RMC Sport: жена Роберта Левандовски Анна заявила о намерении выступать в ММА

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Жена польского форварда «Барселоны» Роберта Левандовски Анна заявила о намерении выступать в смешанных единоборствах (ММА). Об этом сообщает RMC Sport.

Левандовски рассказала, что уже встречалась по этому поводу с владельцем Польской организации смешанных единоборств (KSW). «Он сказал мне, что подготовка займет два года», — заявила она. Анна добавила, что ее воодушевила эта встреча, однако она хочет посоветоваться с супругом, прежде чем принять предложение о выступлении в организации.

Левандовски пополнил состав «Барселоны» в 2022 году. Ранее он играл за «Боруссию» и «Баварию», вместе с которыми стал десятикратным чемпионом Германии. С мюнхенским клубом поляк также выиграл Лигу чемпионов.

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    Андрей Стрельцов
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