Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:35, 24 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко рассказал Путину о переговорах с «Вагнером»

Александр Лукашенко рассказал Владимиру Путину о переговорах с руководством ЧВК «Вагнер»
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал российскому коллеге Владимиру Путину о переговорах с руководством частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что Лукашенко подробно проинформировал Путина о результатах переговоров. «Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу», — отмечается в сообщении.

Вечером 24 июня пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что глава государства весь день вел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным о прекращении попытки мятежа. В заявлении сказано, что глава ЧВК согласился остановить продвижение колонн техники по территории России. Кроме того, у сторон есть «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер"», отмечалось в сообщении.

Позже сам Пригожин также объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря. По его словам, за сутки бойцы «Вагнера» прошли большое расстояние, не дойдя 200 километров до Москвы, и за это время не было пролито «ни одной капли крови» членов группировки.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Основатель ЧВК «Вагнер» развернул колонны от Москвы. Что происходит?
    В Липецкой области начали отменять ограничения
    Путин и Пашинян обсудили ситуацию в России
    Сборы ЧВК «Вагнер» в Ростове сняли на видео
    Путин поблагодарил Лукашенко за переговоры с Пригожиным
    Лукашенко рассказал Путину о переговорах с «Вагнером»
    Пушилин заявил о продвижении российских войск в ДНР
    В российском городе ликвидировали двух террористов
    НАК напомнил про ответственность за незаконные акции в условиях режима КТО
    Власти Москвы оставили в силе решение о выходном дне 26 июня
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.