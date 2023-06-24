Лукашенко рассказал Путину о переговорах с «Вагнером»

Александр Лукашенко рассказал Владимиру Путину о переговорах с руководством ЧВК «Вагнер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал российскому коллеге Владимиру Путину о переговорах с руководством частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что Лукашенко подробно проинформировал Путина о результатах переговоров. «Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу», — отмечается в сообщении.

Вечером 24 июня пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что глава государства весь день вел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным о прекращении попытки мятежа. В заявлении сказано, что глава ЧВК согласился остановить продвижение колонн техники по территории России. Кроме того, у сторон есть «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер"», отмечалось в сообщении.

Позже сам Пригожин также объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря. По его словам, за сутки бойцы «Вагнера» прошли большое расстояние, не дойдя 200 километров до Москвы, и за это время не было пролито «ни одной капли крови» членов группировки.