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12:01, 24 июня 2023Россия

Власти Подмосковья перекрыли мост через Оку в районе Серпухова

Власти Подмосковья перекрыли трассу М-2 «Крым» на мосту через Оку в районе Серпухова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Движение по мосту через Оку в районе Серпухова, который является частью федеральной трассы М-2 «Крым», перекрыто. Об этом в субботу, 24 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Просим сегодня воздержаться от поездок по трассам М-4 "Дон" и М-2 "Крым". Обращаем внимание, что перекрыт мост через реку Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова», — отметили в ведомстве.

Перекрывать движение по трассе М-4 минувшей ночью начали в Ростовской области. На постах на выезде из Ростова-на-Дону разворачивали транспорт, автомобилистов направляли обратно в город. Утром губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что движение по М-4 регионе закрыто с 464-го по 777-й километр. На въезде в Москву по трассе «Дон» образовалась пробка.

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    Игорь Дмитров
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