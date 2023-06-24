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08:49, 24 июня 2023Россия

В Липецкой области отменили массовые мероприятия

Правительство Липецкой области отменило все массовые мероприятия в регионе

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Власти Липецкой области приняли решение отменить в регионе все массовые мероприятия. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале пресс-службы областного правительства.

«На оперативном штабе принято решение отменить все массовые мероприятия в Липецкой области», — говорится в публикации.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе будут усилены меры безопасности, и призвал жителей не ездить в южном направлении, в частности в Воронежскую область.

Он также пояснил, что движение по трассе М-4 «Дон» было перекрыто на границе Липецкой и Воронежской областей, что ожидаемо вызвало затор. К месту перекрытия был организован подвоз еды и воды. Водителей заранее оповещают об ограничениях движения и просят покинуть трассу.

Все ближайшие массовые мероприятия также отменили в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев сообщил, что все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, и призвал жителей и гостей региона сохранять спокойствие.

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    Сергей Истомин
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