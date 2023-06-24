Месси рассказал об изменении в отношении к фанатам ПСЖ

Футболист Лионель Месси заявил, что со временем фанаты ПСЖ стали относиться к нему хуже

Аргентинский нападающий Лионель Месси рассказал об изменении в отношении к фанатам французского ПСЖ. Его слова приводит As.

Футболист рассказал, что вначале прием со стороны болельщиков был очень хорошим, однако со временем фанаты стали относиться к нему хуже. При этом он подчеркнул, что часть болельщиков ПСЖ продолжила поддерживать его. Месси добавил, что не хотел создавать конфликт с парижанами.

3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. Футболист объявил, что перешел в клуб Главной лиги футбола «Интер Майами».

Месси играл за ПСЖ с 2021 года. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

