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12:05, 24 июня 2023Россия

Стало известно об обстановке у полигона ЧВК «Вагнер»

На полигоне ЧВК «Вагнер» в Молькино обстановка спокойная, столкновений с военными нет

Фото: Палей Илона

На военном полигоне частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Молькино в Краснодарском крае обстановка спокойная, столкновений с военными нет. О ситуации около полигона сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Уточняется, что солдаты ЧВК находятся на территории учебного центра, столкновений с военными Российской армии не происходило. На КПП стоят люди с шевронами ЧВК. По их словам, ни спецназ, ни сотрудники правоохранительных органов не приезжали, обыски не проводились.

Ранее стало известно, что силовики оцепили здание «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице в Санкт-Петербурге. Сотрудники правоохранительных органов дежурят возле входа на территорию центра.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Также он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».

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    Михаил Кириллов
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