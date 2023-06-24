Стало известно об обстановке у полигона ЧВК «Вагнер»

На полигоне ЧВК «Вагнер» в Молькино обстановка спокойная, столкновений с военными нет

На военном полигоне частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Молькино в Краснодарском крае обстановка спокойная, столкновений с военными нет. О ситуации около полигона сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Уточняется, что солдаты ЧВК находятся на территории учебного центра, столкновений с военными Российской армии не происходило. На КПП стоят люди с шевронами ЧВК. По их словам, ни спецназ, ни сотрудники правоохранительных органов не приезжали, обыски не проводились.

Ранее стало известно, что силовики оцепили здание «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице в Санкт-Петербурге. Сотрудники правоохранительных органов дежурят возле входа на территорию центра.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Также он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию».