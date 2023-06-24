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10:58, 24 июня 2023Россия

Глава Северной Осетии призвал земляков не подчиняться приказам Пригожина

Глава Северной Осетии Меняйло призвал земляков не подчиняться приказам главы ЧВК Вагнер

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал жителей региона не подчиняться приказам владельца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Приказы Пригожина он назвал преступными.

«Призываю наших земляков, несущих службу в рядах ЧВК, не подчиняться преступным приказам Пригожина!» — обратился он к жителям республики.

При этом он отметил, что отменять массовые мероприятия в регионе не планируют, однако усилят меры безопасности.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию». Президент России Владимир Путин назвал предателями организаторов пригожинского мятежа. Он пообещал им неминуемое наказание.

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