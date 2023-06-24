Глава Северной Осетии призвал земляков не подчиняться приказам Пригожина

Глава Северной Осетии Меняйло призвал земляков не подчиняться приказам главы ЧВК Вагнер

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал жителей региона не подчиняться приказам владельца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Приказы Пригожина он назвал преступными.

«Призываю наших земляков, несущих службу в рядах ЧВК, не подчиняться преступным приказам Пригожина!» — обратился он к жителям республики.

При этом он отметил, что отменять массовые мероприятия в регионе не планируют, однако усилят меры безопасности.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом стали обвинения главы ЧВК в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию». Президент России Владимир Путин назвал предателями организаторов пригожинского мятежа. Он пообещал им неминуемое наказание.

