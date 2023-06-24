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16:41, 24 июня 2023Россия

Чеченскую колонну менее чем в ста километрах от Ростова-на-Дону сняли на видео

Колонну с бойцами из Чечни сняли на видео менее чем в ста километрах от Ростова-на-Дону

Колонну с бойцами из Чечни сняли на видео менее чем в ста километрах от Ростова-на-Дону. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал BAZA.

Ранее, предположительно, эта же колонна выдвинулась в сторону Ростова-на-Дону.

На ролике видно бронетранспортеры, грузовики и легковые автомобили. На одном БТРов закреплен флаг Чеченской Республики. Колонна встала на стоянку перед дорожным указателем, на котором можно увидеть расстояние до города — 87 километров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы Минобороны и Росгвардии из Чеченской Республики выехали в зоны напряженности. Глава российского региона заверил, что сделает все необходимое для сохранения единства и государственности России.

23 июня основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК. Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении Пригожина уголовного дела по статье Вооруженный мятеж, по которой ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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    Алан Босиков
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