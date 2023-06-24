Направляющуюся в сторону Ростова-на-Дону чеченскую колонну сняли на видео

Выдвинувшуюся в сторону Ростова-на-Дону чеченскую колонну сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Ura.ru.

На кадрах видны бронетранспортеры, на одном из которых установлен флаг Чеченской Республики. Также в составе колонны замечены грузовики и легковые автомобили. «На своих личных машинах», — комментирует происходящее автор видео.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике выехали в зоны напряженности. «Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность!» – подчеркнул глава региона.

23 июня основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК. Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении Пригожина уголовного дела по статье Вооруженный мятеж, по которой ему грозит до 20 лет тюрьмы.