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15:22, 24 июня 2023Россия

Выдвинувшуюся в сторону Ростова-на-Дону чеченскую колонну сняли на видео

Направляющуюся в сторону Ростова-на-Дону чеченскую колонну сняли на видео

Выдвинувшуюся в сторону Ростова-на-Дону чеченскую колонну сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Ura.ru.

На кадрах видны бронетранспортеры, на одном из которых установлен флаг Чеченской Республики. Также в составе колонны замечены грузовики и легковые автомобили. «На своих личных машинах», — комментирует происходящее автор видео.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике выехали в зоны напряженности. «Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность!» – подчеркнул глава региона.

23 июня основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК. Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении Пригожина уголовного дела по статье Вооруженный мятеж, по которой ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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    Алан Босиков
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