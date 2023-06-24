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12:57, 24 июня 2023Бывший СССР

Пушилин заявил об очередном сложном этапе для России

Денис Пушилин заявил об очередном сложном этапе для России, с которым страна справится

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Происходящее сегодня — очередной сложный этап для России, однако страна с ним справится. Об этом врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в обращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

«Очередной сложный этап, сложный момент для России. Но я уверен — и с этим мы тоже справимся и даже в этой ситуации выйдем сильнее», — сказал он.

Сложившуюся ситуацию Пушилин назвал «особо болезненной» для себя темой на фоне недавнего освобождения Артемовска (украинское название города — Бахмут).

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг страны и ее президента Владимира Путина.

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