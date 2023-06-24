В Подмосковье ввели ряд ограничений из-за режима КТО

В Подмосковье до 1 июля приостановили проведение массовых и публичных мероприятий

В Подмосковье ввели ряд ограничений из-за режима контртеррористической операции (КТО), ранее объявленного в столице и области. Об этом сообщается в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.

Согласно постановлению, на территории Московской области до 1 июля приостановлены массовые мероприятия в зданиях и на открытом воздухе, а также публичные мероприятия. Исключение составляют мероприятия, организуемые органами власти.

«Постановляю приостановить на территории Московской области в период до 1 июля 2023 года проведение следующих мероприятий: торжественных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе, за исключением случаев, установленных настоящим постановлением», — говорится в документе.

Указывается, что данные меры введены с целью пресечения террористических актов, минимизации их последствий, а также обеспечения безопасности граждан.

Ранее 24 июня в столичном регионе был введен режим КТО. Как объяснили в Национальном антитеррористическом комитете, режим был объявлен для пресечения возможных терактов. В связи с этим власти отменили все массовые мероприятия в Москве. Передвижения по городу не затруднены, а все службы работают в полном объеме.