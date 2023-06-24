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13:10, 24 июня 2023Бывший СССР

Путин и Токаев обсудили ситуацию в России

Путин проинформировал главу Казахстана Токаева о ситуации в стране

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Путин проинформировал главу государства о ситуации в России, сообщили в пресс-службе Токаева.

«Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события — это внутреннее дело России. Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития», — сообщают в пресс-службе.

Отмечается, что президент России поблагодарил Токаева за проявленное понимание сложившейся ситуации в стране.

Ранее Владимир Путин созвонился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президент России проинформировал Лукашенко о ситуации в стране.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Также он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию». После этого в отношении бизнесмена ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Президент России Владимир Путин назвал организаторов мятежа предателями. Он пообещал им неминуемое наказание.

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