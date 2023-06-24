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19:56, 24 июня 2023Бывший СССР

Президент Казахстана проведет внеплановое заседание Совбеза

Президент Казахстана Токаев 25 июня проведет внеплановое заседание Совета безопасности

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В воскресенье, 25 июня, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев проведет внеплановое заседание Совета безопасности (Совбеза). Об этом сообщает пресс-служба главы республики, передает РИА Новости.

«Завтра утром президент Касым-Жомарт Токаев проведет внеплановое заседание Совета безопасности. Глава государства заслушает отчеты премьер-министра, руководителей силовых ведомств о принятых мерах во исполнение его поручений в связи с ситуацией в России», — говорится в сообщении.

Как сообщают в пресс-службе, ожидается, что на заседании Совбеза будет принят оперативный план действий по нейтрализации возможных негативных последствий влияния обстановки в соседнем дружественном государстве на безопасность граждан Казахстана и экономику страны.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Путин проинформировал главу государства о ситуации в России.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Также он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию». После этого в отношении бизнесмена ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Президент России Владимир Путин назвал организаторов мятежа предателями. Он пообещал им неминуемое наказание.

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    Алиса Удовик
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