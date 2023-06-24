В Минобороны Британии высказались о мятеже Пригожина

В Минобороны Британии назвали мятеж Пригожина самым серьезным вызовом России

Великобритания назвала вооруженный мятеж, организованный главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, самым серьезным вызовом России за недавнее время. Так о последних событиях высказалось британское Минобороны, передает Reuters.

«В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности, и особенно Росгвардии, будет иметь решающее значение для дальнейшего развития этого кризиса», — заявили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором обвинил Пригожина в вооруженном мятеже и пригрозил всем его организаторам наказанием. Глава государства заявил, что отдал необходимые приказы Вооруженным силам России и пообещал «отстоять страну».

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании. Также он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию». Позднее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что появляющиеся в соцсетях от имени Пригожина сообщения и видеокадры о нанесении данного удара не соответствуют действительности. Генпрокуратура сообщила о возбуждении в отношении Пригожина уголовного дела по статье «Вооруженный мятеж», по которой ему грозит до 20 лет тюрьмы.