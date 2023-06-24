Спикер Госдумы Володин перенес свой визит во Вьетнам

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин перенес свой визит во Вьетнам. Об этом в субботу, 24 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в нижней палате парламента.

Уточняется, что сейчас Володин наряду с главами комитетов по обороне и безопасности находится на рабочем месте.

Ранее председатель Государственной Думы заявил, что депутаты выступают за консолидацию сил и поддерживают президента России Владимира Путина. Володин считает, что у ЧВК «Вагнер» есть только один правильный путь: «быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее родины, выполнять приказы Верховного Главнокомандующего». «Все иное — предательство!» — добавил спикер.

Ранее стало известно, что в отношении владельца частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Поводом к последнему стали его обвинения в адрес российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям организации, а также последовавшие за этим угрозы применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, «включая любые блокпосты, любую авиацию». Президент России Владимир Путин назвал организаторов мятежа предателями. Он пообещал им неминуемое наказание.