Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Жаклин Кристиан
Завтра
12:00 (Мск)
Варвара Грачёва
Бад-Хомбург
Линда Носкова
Отменён
Анна Блинкова
Бад-Хомбург
Виктория Томова
Сегодня
19:00 (Мск)
Людмила Самсонова
Бад-Хомбург
Андрей Рублёв
Сегодня
15:00 (Мск)
Александр Бублик
Галле
Сабина Лисицки
Сегодня
17:00 (Мск)
Анна Блинкова
Бад-Хомбург
08:09, 25 июня 2023Спорт

Тренер посоветовала упражнения из пилатеса для проработки мышц спины

Тренер Алибаева посоветовала делать динамическую боковую планку для проработки мышц спины

Фото: Shutterstock

Тренер Элеонора Алибаева посоветовала упражнения из пилатеса для проработки мышц спины. Ее слова приводит «Чемпионат».

Специалист рекомендовала делать динамическую боковую планку. Исходное положение — из положения лежа на боку приподняться с опорой на руку, корпус образует прямую линию. Далее, оставляя на месте руку и ноги и сохраняя тело в одной плоскости, нужно опустить таз вниз, а после поднять вместе со свободной рукой максимально вверх.

Также Алибаева посоветовала несколько упражнений из положения лежа на животе. Она предложила делать подъемы только верхней части туловища с разведенными в стороны руками. Затем тренер рекомендовала добавить подъемы ног, при этом руки нужно поднимать вдоль туловища. Далее необходимо вытянуть руки вперед, приподнять их и ноги и делать мелкие движения вверх и вниз. Алибаева подчеркнула, что при выполнении этих упражнений нужно прижимать таз к полу, чтобы не создавался прогиб в пояснице.

Ранее фитнес-тренер Максим Калагур посоветовал упражнения для прокачки мышц спины на улице. Первыми он предложил делать классические подтягивания на перекладине с широким хватом. Далее он рекомендовал делать тягу на брусьях и австралийские подтягивания.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости
    Ценам на такси предрекли рост в несколько раз
    Здание пельменного цеха загорелось в Тольятти
    Тренер посоветовала упражнения из пилатеса для проработки мышц спины
    Ограничения на трассе М-4 сохранили
    Россиянам назвали порядок действий в случае оформления мошенниками кредита
    В Крыму начали готовить запросы в Конституционный суд
    В Петербурге появился корабль с алыми парусами
    Туроператоры назвали самые недооцененные регионы России
    В США больше 10 человек отравились хлором в бассейне
    В Крыму указали на ошибку в размышлениях Обамы о жителях полуострова
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.