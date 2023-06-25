Тренер посоветовала упражнения из пилатеса для проработки мышц спины

Тренер Алибаева посоветовала делать динамическую боковую планку для проработки мышц спины

Тренер Элеонора Алибаева посоветовала упражнения из пилатеса для проработки мышц спины. Ее слова приводит «Чемпионат».

Специалист рекомендовала делать динамическую боковую планку. Исходное положение — из положения лежа на боку приподняться с опорой на руку, корпус образует прямую линию. Далее, оставляя на месте руку и ноги и сохраняя тело в одной плоскости, нужно опустить таз вниз, а после поднять вместе со свободной рукой максимально вверх.

Также Алибаева посоветовала несколько упражнений из положения лежа на животе. Она предложила делать подъемы только верхней части туловища с разведенными в стороны руками. Затем тренер рекомендовала добавить подъемы ног, при этом руки нужно поднимать вдоль туловища. Далее необходимо вытянуть руки вперед, приподнять их и ноги и делать мелкие движения вверх и вниз. Алибаева подчеркнула, что при выполнении этих упражнений нужно прижимать таз к полу, чтобы не создавался прогиб в пояснице.

Ранее фитнес-тренер Максим Калагур посоветовал упражнения для прокачки мышц спины на улице. Первыми он предложил делать классические подтягивания на перекладине с широким хватом. Далее он рекомендовал делать тягу на брусьях и австралийские подтягивания.