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20:35, 25 июня 2023Спорт

Стала известна дата презентации Месси в американском клубе

Mundo Deportivo: американский «Интер Майами» проведет презентацию Лионеля Месси 16 июля

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Стала известна дата презентации аргентинского нападающего Лионеля Месси в американском клубе «Интер Майами». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Интер Майами» планирует провести презентацию Месси, а также испанского полузащитника Серхио Бускетса 16 июля. Отмечается, что команда намерена извлечь максимальную прибыль из представления игроков, поэтому занимается увеличением вместимости стадиона.

Месси объявил о переходе в «Интер Майами» 7 июня. Ожидается, что соглашение сроком на три года будет официально подписано 1 июля.

С 2021 года Месси играл за ПСЖ. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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    Дарья Коршунова
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