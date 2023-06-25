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01:44, 25 июня 2023Силовые структуры

Для защиты Москвы направили тысячи бойцов Росгвардии из Чечни

ЧГТРК «Грозный»: безопасность Москвы обеспечивают три тысячи бойцов Росгвардии из Чечни

Для обеспечения безопасности Москвы в столице заняли позиции три тысячи бойцов Росгвардии из Чеченской Республики. Об этом сообщает телерадиокомпания «Грозный» в Telegram.

Бойцы несут службу на подступах к столице. Командиры подразделений, находясь на Щуровском мосте трассы М-5 в Коломне обратились к президенту России Владимиру Путину. Они пообещали выполнить любую задачу, поставленную верховным главнокомандующим.

24 июня в Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Его объявили, чтобы пресечь возможные теракты. В частности, на въезде в столицу установили автоматический гранатомет и поставили бронетранспортер (БТР).

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    Марина Совина
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