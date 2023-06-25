Для защиты Москвы направили тысячи бойцов Росгвардии из Чечни

ЧГТРК «Грозный»: безопасность Москвы обеспечивают три тысячи бойцов Росгвардии из Чечни

Для обеспечения безопасности Москвы в столице заняли позиции три тысячи бойцов Росгвардии из Чеченской Республики. Об этом сообщает телерадиокомпания «Грозный» в Telegram.

Бойцы несут службу на подступах к столице. Командиры подразделений, находясь на Щуровском мосте трассы М-5 в Коломне обратились к президенту России Владимиру Путину. Они пообещали выполнить любую задачу, поставленную верховным главнокомандующим.

24 июня в Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Его объявили, чтобы пресечь возможные теракты. В частности, на въезде в столицу установили автоматический гранатомет и поставили бронетранспортер (БТР).