Эксперт посоветовала заменить обычные тренировки на нейрофитнес

Эксперт посоветовала заниматься нейрофитнесом для одновременной работы с телом и мозгом

Фитнес-директор сети клубов Анна Полякова посоветовала заменить обычные тренировки на нейрофитнес. Ее слова приводит Sports.ru.

Эксперт отметила, что нейрофитнес позволяет одновременно работать с телом и мозгом. «Тренировки должны приносить удовольствие, включать в себя развитие новых навыков и изучение новых движений, нагружать интеллектуально, например, заставляя тренировать внимание и реакцию, а также обеспечивать поддержание хорошей физической формы», — объяснила она.

Полякова заявила, что не обязательно искать занятия, в названии которых есть слово «нейрофитнес». Она рассказала, что одним из примеров нейрофитнеса являются танцы. «Это не только отличный способ потратить калории и подтянуть мышцы, но и тренировка координации, памяти, внимания, воображения, в том числе пространственного, и даже музыкального слуха», — отметила специалист.

Полякова уточнила, что также нейрофитнесом можно назвать боевые искусства, скалолазание, йогу и пилатес. Кроме того, таковыми можно считать и другие тренировочные комплексы, комбинирующие разные виды спорта, которые регулярно меняются.

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