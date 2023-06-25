Стал известен возможный соперник Шлеменко в следующем поединке

Казахский боец Даурен Ермеков может стать следующим соперником Александра Шлеменко

Казахский боец смешанного стиля (ММА) Даурен Ермеков может стать следующим соперником россиянина Александра Шлеменко. Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на пресс-службу Ural FC.

«Однозначно бой будет интересный. Это будет громкое противостояние. Будем работать над этим поединком и общаться с Александром. Если Шлеменко будет не против, то организуем турнир в Омске», — рассказал исполнительный директор промоушена Ленар Ганеев.

22 апреля Шлеменко победил швейцарца Ясуби Эномото в поединке по правилам кикбоксинга. Встреча прошла в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

Всего в карьере Шлеменко одержал 61 победу, потерпел 15 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью, еще один — признан несостоявшимся. В активе Ермекова — 17 побед и пять поражений.