Стал известен возможный соперник Шлеменко в следующем поединке
Казахский боец смешанного стиля (ММА) Даурен Ермеков может стать следующим соперником россиянина Александра Шлеменко. Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на пресс-службу Ural FC.
«Однозначно бой будет интересный. Это будет громкое противостояние. Будем работать над этим поединком и общаться с Александром. Если Шлеменко будет не против, то организуем турнир в Омске», — рассказал исполнительный директор промоушена Ленар Ганеев.
22 апреля Шлеменко победил швейцарца Ясуби Эномото в поединке по правилам кикбоксинга. Встреча прошла в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Россиянин одержал победу единогласным решением судей.
Всего в карьере Шлеменко одержал 61 победу, потерпел 15 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью, еще один — признан несостоявшимся. В активе Ермекова — 17 побед и пять поражений.