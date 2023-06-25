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16:06, 25 июня 2023Спорт

Стал известен возможный соперник Шлеменко в следующем поединке

Казахский боец Даурен Ермеков может стать следующим соперником Александра Шлеменко

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Казахский боец смешанного стиля (ММА) Даурен Ермеков может стать следующим соперником россиянина Александра Шлеменко. Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на пресс-службу Ural FC.

«Однозначно бой будет интересный. Это будет громкое противостояние. Будем работать над этим поединком и общаться с Александром. Если Шлеменко будет не против, то организуем турнир в Омске», — рассказал исполнительный директор промоушена Ленар Ганеев.

22 апреля Шлеменко победил швейцарца Ясуби Эномото в поединке по правилам кикбоксинга. Встреча прошла в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

Всего в карьере Шлеменко одержал 61 победу, потерпел 15 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью, еще один — признан несостоявшимся. В активе Ермекова — 17 побед и пять поражений.

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    Ксения Курашкина
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