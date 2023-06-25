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19:29, 25 июня 2023Спорт

Чемпион мира Шубенков упал с мотоцикла и сломал ключицу

Чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков упал с мотоцикла и сломал ключицу

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков получил травму во время катания на мотоцикле. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

Клевцов рассказал, что 22 июня Шубенков упал с недавно купленного мотоцикла, когда катался по лесу после тренировки. В результате инцидента легкоатлет сломал ключицу. Тренер назвал поступок спортсмена непрофессиональным и абсолютно разочаровывающим.

Ранее Шубенков порассуждал о возможной смене гражданства. По словам россиянина, он не хочет этого делать, так как его «и здесь неплохо кормят». «Да мне уже и годков-то немало, так что не светит от слова "совсем"», — заявил 32-летний спортсмен.

Шубенков — чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, рекордсмен России и трехкратный чемпион Европы на этой дистанции.

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    Дарья Коршунова
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