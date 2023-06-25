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12:40, 25 июня 2023Спорт

Фитнес-эксперт рассказала об улучшающей осанку технике ходьбы

Фитнес-эксперт описала технику ходьбы, улучшающую осанку и укрепляющую мышцы ног

Фото: Fas Khan / Unsplash

Фитнес-эксперт Джоанна Холл рассказала об улучшающей осанку технике ходьбы. Ее слова приводит The Guardian.

По словам специалиста, необходимо обратить внимание на то, как стопа во время движения перекатывается с пятки на носок, и активнее прорабатывать подъем. «Представьте, что у вас на подошве приклеен стикер и вы хотите показать надпись на нем человеку, стоящему позади вас», — описала Холл. Она добавила, что это движение похоже на то, как отбрасывают кожуру, лежащую на земле.

Эксперт отметила, что при правильной технике ходьбы во время прогулки можно укрепить мышцы ног, улучшить осанку и увеличить общую скорость передвижения. При этом, как заявляет Холл, снижается нагрузка на суставы.

Ранее тренер-ультрамарафонец Александр Элконин объяснил технику дыхания во время бега. Он заявил, что дыхание должно быть свободным, глубоким и ритмичным, при этом верхняя часть тела должна быть расслаблена.

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    Андрей Стрельцов
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