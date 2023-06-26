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21:55, 26 июня 2023Мир

В Германии раскритиковали слова Бербок о мятеже Пригожина

Офицер бундесвера Розе раскритиковал слова Бербок о последствиях мятежа Пригожина

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В России удалось относительно бескровно избежать мятежа, это является признаком того, насколько стабильна система под руководством президента Владимира Путина. Об этом заявил эксперт, подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе, пишет РИА Новости.

Он раскритиковал слова главы МИД Германии Анналены Бербок о «разрушительных последствиях» событий вокруг частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» для России. По словам специалиста, образ действий, при помощи которых удалось разрешить кризис, говорит о стабильности власти.

«Это является индикатором того, насколько стабильна система и насколько суверенно Путин смог с этим справиться при помощи своих институтов», — указал офицер.

Ранее Бербок заявила, что Запад не собирается вмешиваться во внутрироссийские дела в свете мятежа ЧВК «Вагнер».

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    Марина Совина
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