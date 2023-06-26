На Украине высказались о возможном нарушении регламента ФИФА

На Украине заявили, что связались с ФИФА по поводу возможного нарушения регламента

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань высказался о возможном нарушении командой регламента Международной федерации футбола (ФИФА). Его слова приводит YouTube-канал Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Ротань сообщил, что перед матчем со сборной Хорватии на молодежном Евро-2023, украинская сторона связалась с ФИФА по поводу участия в игре Анатолия Трубина и Георгия Судакова. «Нам предоставили ответ, что по этим вопросам следует разговаривать с клубами. Мы уведомили клубы, пообщались с нашими врачами, ребятами, проанализировали все, и поступили так, как считали нужным», — заявил тренер.

Ранее Федерация футбола Румынии (ФФР) обратила внимание на то, что Трубин и Судаков вышли на поле, хотя не имели право играть в тот вечер. Менее чем за 48 часов до этого они в составе основной сборной Украины приняли участие в матче квалификации Евро-2024 против команды Мальты, что является нарушением правил ФИФА.

Молодежная сборная Украины одержала две победы на групповом этапе Евро-2023 и на данный момент занимает второе место в группе B. Таким образом, команда обеспечила себе место в плей-офф. Румынские футболисты, также выступающие в этой группе, с двумя поражениями лишись шанса выйти в следующий этап турнира.