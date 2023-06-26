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19:37, 26 июня 2023Среда обитания

Жители российского города разворовали праздничные клумбы

Жители Новосибирска разворовали клумбы, подготовленные ко Дню города

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

Жители Новосибирска разворовали клумбы с цветами, которые власти подготовили ко Дню города. В мэрии заявили, что не собираются передавать дело правоохранительным органам, пишет издание «Подъем».

Клумбы были частью праздничной инсталляции. На опубликованном в сети ролике видно, как несколько человек выдергивают цветы из засыпанных соломой конструкций. В пресс-службе мэрии подчеркнули, что пострадала только небольшая часть инсталляции.

«Народ такой, что же сделаешь? Наш менталитет. Грустно было, к сожалению», — рассказала собеседница издания. Она добавила, что восстанавливать разрушенный участок власти не планируют. Инсталляция временная, при этом в создании клумб участвовали четыре команды флористов. По словам представительницы пресс-службы, проделывать такую работу заново нет смысла.

В мае двое выпускников школы похитили знаменитый памятник Клещу Валере в Уфе. Автор фигуры Олег Чегодаев восстановил отлитую из серебра фигуру, назвав нового клеща Валерием II Валериевичем. Памятник призван подчеркнуть важность всех животных в природе.

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    Александра Качан
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