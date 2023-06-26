Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:24, 26 июня 2023Ценности

Россиянам перечислили самые опасные краски для волос

Колорист Лисина призвала отказаться от растительных красителей, в том числе хны и кофе

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Тренер-колорист международного уровня Татьяна Лисина перечислила россиянам самые опасные краски для волос. Соответствующий комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

Так, эксперт призвала отказаться от растительных красителей, в том числе луковой шелухи, кофе и хны. Помимо этого, специалистка посоветовала не пользоваться средствами для изменения цвета волос, которые представлены в масс-маркете. По словам Лисиной, не стоит покупать средства дешевле 500 рублей, поскольку их составы агрессивны из-за содержания в них щелочи.

«Да, профессионал может немного снизить их агрессию с помощью определенных добавок, но без нужных знаний в домашних условиях у вас это не получится сделать», — предупредила колорист.

Ранее россиянкам назвали самое модное окрашивание для длинных волос. Так, обладательницам прядей данного типа любого возраста подойдет однотонное окрашивание в пастельные цвета с легким рыжим отливом.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости
    Генсек НАТО заявил о готовности реагировать на передислокацию ЧВК «Вагнер»
    Молодежную сборную Украины уличили в нарушении регламента ФИФА
    ЕС расширит обучение солдат для ВСУ
    Россиянам перечислили самые опасные краски для волос
    Россиянам назвали рецепт полезной окрошки
    Европейская страна задумала отказаться от российского газа
    Названы районы Москвы с максимальным ростом объема предложений первичного жилья
    Функция обнаружения ДТП в iPhone отреагировала на танцы
    Россиянин исчез на экзотическом курорте при загадочных обстоятельствах
    Мировые цены на пшеницу рекордно выросли
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.