Россиянам перечислили самые опасные краски для волос

Колорист Лисина призвала отказаться от растительных красителей, в том числе хны и кофе

Тренер-колорист международного уровня Татьяна Лисина перечислила россиянам самые опасные краски для волос. Соответствующий комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

Так, эксперт призвала отказаться от растительных красителей, в том числе луковой шелухи, кофе и хны. Помимо этого, специалистка посоветовала не пользоваться средствами для изменения цвета волос, которые представлены в масс-маркете. По словам Лисиной, не стоит покупать средства дешевле 500 рублей, поскольку их составы агрессивны из-за содержания в них щелочи.

«Да, профессионал может немного снизить их агрессию с помощью определенных добавок, но без нужных знаний в домашних условиях у вас это не получится сделать», — предупредила колорист.

Ранее россиянкам назвали самое модное окрашивание для длинных волос. Так, обладательницам прядей данного типа любого возраста подойдет однотонное окрашивание в пастельные цвета с легким рыжим отливом.