Завершивший карьеру Златан Ибрагимович допустил возвращение на поле

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о возможном возвращении в футбол. Его слова приводит Sport Mediaset.

«Посмотрим, что будет дальше. Прошло лишь три недели. Может быть, я вернусь на поле, кто знает. Может, через месяц я буду в тренировочном лагере "Милана"», — допустил форвард, добавив, что поддержка фанатов придает ему сил.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры 5 июня. «Я буду миланистой всю жизнь. Пришло время попрощаться с футболом, а не только с вами», — заявил 41-летний спортсмен после матча с «Вероной».

Ибрагимович пополнил состав «Милана» в 2020 году. Ранее он играл за команду в период с 2010-го по 2012-й. Форвард также известен по выступлениям за «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и сборную Швеции. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.