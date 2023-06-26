Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Жаклин Кристиан
0:2
Завершен
Варвара Грачёва
Бад-Хомбург
Дарья Касаткина
2:0
Завершен
Ангелина Калинина
Истбурн (ж)
Евгений Донской
0:1
Завершен
Томас Барриос-Вера
Уимблдон — квалификация (м)
Камила Джорджи
Завтра
14:30 (Мск)
Анастасия Потапова
Истбурн (ж)
Маттия Беллуччи
2:0
Завершен
Иван Гахов
Уимблдон — квалификация (м)
21:53, 26 июня 2023Спорт

Ибрагимович высказался о возможном возвращении в футбол

Завершивший карьеру Златан Ибрагимович допустил возвращение на поле
Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович. Фото: Daniele Mascolo / Reuters

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о возможном возвращении в футбол. Его слова приводит Sport Mediaset.

«Посмотрим, что будет дальше. Прошло лишь три недели. Может быть, я вернусь на поле, кто знает. Может, через месяц я буду в тренировочном лагере "Милана"», — допустил форвард, добавив, что поддержка фанатов придает ему сил.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры 5 июня. «Я буду миланистой всю жизнь. Пришло время попрощаться с футболом, а не только с вами», — заявил 41-летний спортсмен после матча с «Вероной».

Ибрагимович пополнил состав «Милана» в 2020 году. Ранее он играл за команду в период с 2010-го по 2012-й. Форвард также известен по выступлениям за «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и сборную Швеции. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости
    Путин поблагодарил Лукашенко за помощь с урегулированием мятежа
    Стало известно об улучшении состояния госпитализированного футболиста ПСЖ
    Путин заявил об использовании бойцов ЧВК «Вагнер» втемную
    Путин рассказал о поручении во время мятежа Пригожина
    Путин рассказал о цели мятежа
    Путин заявил о предательстве организаторами мятежа страны и своих же людей
    Путин предложил бойцам ЧВК «Вагнер» заключить контракт или поехать в Белоруссию
    Путин поблагодарил вставших на пути у мятежников российских военнослужащих
    Путин поблагодарил принявших правильное решение бойцов ЧВК «Вагнер»
    Путин заявил о провале любых попыток устроить внутреннюю смуту
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.