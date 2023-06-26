Макгрегор впервые прокомментировал обвинения в изнасиловании
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор впервые прокомментировал выдвинутые против него обвинения в изнасиловании женщины. Об этом сообщает TMZ.
Спортсмен поблагодарил поклонников, которые поддержали его в данной ситуации. «Благодарю всех за поддержку, я ценю это», — подчеркнул Макгрегор.
На вопрос о дальнейших планах боец ответил, что намерен продолжать спортивную карьеру. В настоящее время он готовится к возвращению на ринг.
15 июня Макгрегора обвинили в изнасиловании женщины. По информации TMZ, инцидент произошел во время четвертой игры «Майами Хит» и «Денвер Наггетс» в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Ариэль Митчелл, адвокат потерпевшей, заявил, что ирландец совершил действия насильственного характера в мужском туалете.
Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.