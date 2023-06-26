Россияне назвали лучшую валюту для сбережений

SuperJob: 43 процента россиян предпочитают хранить сбережения в рублях

43 процента россиян назвали рубль лучшей валютой для хранения сбережений, а доверяют национальной валюте 60 процентов населения страны. Об этом говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

В том, что накопления стоит делать в американской или европейской валюте, граждане России уверены меньше — 37 процентов ответили, что следует хранить сбережения в долларах, а евро доверяют 30 процентов респондентов. Больше всего в устойчивость рубля верят россияне старше 45 лет (62 процента), хранению средств в иностранных валютах при этом больше оказалась привержена самая молодая категория опрошенных — до 34 лет (44 процента для доллара и 39 процента для евро).

Говоря о лучшей валюте для сбережений, доллар выбрали 14 процентов россиян, евро — лишь 7 процентов. При этом за накопления в рублях чаще высказывались женщины, а мужчины отдавали предпочтение доллару. Специалисты портала отметили, что популярность рубля упала на 4 процентных пункта по сравнению с сентябрем 2022 года, а доллара и евро, напротив, повысилось на 3 и 4 процентных пункта соответственно. Они связывают это с ростом курсов иностранных валют по отношению к рублю в последнее время.

Опрос был проведен с 14 по 23 июня 2023 года, в нем приняли участие 1600 экономически активных граждан старше 18 лет со всех округов России.

Ранее стало известно, что почти треть россиян (32 процента) делают накопления на черный день и случай потери всех источников дохода. Аналитики Superjob заметили, что женщины чаще задумываются о подушке безопасности, в то время как мужчины — об инвестициях в ценные бумаги.