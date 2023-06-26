Путин поблагодарил вставших на пути у мятежников российских военнослужащих

Путин поблагодарил всех военнослужащих, которые встали на пути у мятежников Пригожина

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех военнослужащих, вставших на пути у мятежников, которыми руководил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом он заявил во время обращения к россиянам, его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Мужество, самоотверженность павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических последствий», — сказал глава государства. Президент также поблагодарил жителей страны за выдержку, сплоченность и патриотизм.

По мнению Путина, решающую роль в разрешении ситуации с мятежом сыграл патриотический настрой россиян и объединение всего общества вокруг происходящего. Помимо этого, с самого начала событий 24 июня предпринимались все шаги для избежания кровопролития, подчеркнул президент.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» объявил в ночь на 24 июня. Тогда Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по тыловым лагерям компании и пригрозил применить силу. Утром того же дня вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн вагнеровцев и в Воронежской и Липецкой областях.

Впоследствии появились сообщения о движении колонн с людьми и военной техникой ЧВК «Вагнер» в сторону Москвы. В столице начали принимать меры — выставлять блок-посты и вооружать полицейских. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые длились весь день, Пригожин объявил о развороте колонн техники от Москвы и возвращении вагнеровцев в полевые лагеря. По информации пресс-службы Лукашенко, по итогам беседы с президентом Белоруссии было разработано соглашение, которое подразумевает гарантии безопасности для бойцов частной военной компании.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, против Пригожина прекратили уголовное дело, возбужденное по статье об организации вооруженного мятежа. По его словам, глава ЧВК уедет в Белоруссию, а бойцы частной военной компании, участвовавшие в мятеже, не будут подвергаться уголовному преследованию.