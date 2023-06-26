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15:05, 26 июня 2023Экономика

Власти рассказали о добыче нефти и газа во время мятежа Пригожина

Вице-премьер Новак заявил о плановой добыче нефти, газа и угля в минувшие выходные

Фото: Замир Усманов / Globallookpress.com

Добыча нефти, газа и угля в минувшие выходные проходила в плановом режиме, хотя для защиты объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) принимали дополнительные меры. Об этом на совещании у премьера Михаила Мишустина рассказал вице-премьер Александр Новак, передает РИА Новости.

По его словам, были реализованы мероприятия по усилению антитеррористической защиты объектов, усилен пропускной режим, дежурный персонал переводили на круглосуточный режим работы, было организовано взаимодействие с оперативными службами. Особое внимание уделили безопасности критической информационной инфраструктуры.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ракетном ударе по позициям своих бойцов и выдвинулся в сторону Ростова-на-Дону. После захода в город стало известно о движении колонн с военной техникой в сторону Москвы. Президент России Владимир Путин оценил происходящее как мятеж.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Пригожина, в некоторых российских регионах объявили режим контртеррористической операции (КТО). После переговоров, в которых участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко, Пригожин согласился отвести войска от Москвы, после чего его группировка покинула и Ростов-на-Дону. Где в настоящее время находится глава ЧВК «Вагнер», неизвестно.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал, что в выходные на фоне происходящего в стране в ряде регионов резко вырос спрос на наличные деньги. В Воронежской, Ростовской и Липецкой областях рост составил 70-80 процентов. Также в южных регионах России серьезно вырос спрос на продукты.

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    Платон Щукин
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