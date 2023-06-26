В Германии объяснили отказ поставлять Украине истребители F-16

Spiegel: минобороны Германии объяснило отказ поставлять Украине F-16 тем, что у ФРГ их нет

Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус объяснил, что Германия не может передать Украине истребители F-16, потому что у нее их нет. Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, Киев продолжает надеяться на то, что Берлин присоединится к «коалиции по истребителям».

«На данный момент мы не в первых рядах. Мы не входим в коалицию, потому что у нас нет истребителей F-16», — приводит журнал слова главы ведомства.

Ранее сообщалось, что США получили от властей Дании запрос на поддержку подготовки летчиков Вооруженных сил Украины для применения истребителей F-16. В качестве места обучения пилотов Запад рассмотрит Румынию, заявили осведомленные источники.

Как говорил ранее президент Украины Владимир Зеленский, обучение ВСУ управлению с истребителями начнется в августе этого года.