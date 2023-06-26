Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:22, 26 июня 2023Мир

В Германии объяснили отказ поставлять Украине истребители F-16

Spiegel: минобороны Германии объяснило отказ поставлять Украине F-16 тем, что у ФРГ их нет

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус объяснил, что Германия не может передать Украине истребители F-16, потому что у нее их нет. Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, Киев продолжает надеяться на то, что Берлин присоединится к «коалиции по истребителям».

«На данный момент мы не в первых рядах. Мы не входим в коалицию, потому что у нас нет истребителей F-16», — приводит журнал слова главы ведомства.

Ранее сообщалось, что США получили от властей Дании запрос на поддержку подготовки летчиков Вооруженных сил Украины для применения истребителей F-16. В качестве места обучения пилотов Запад рассмотрит Румынию, заявили осведомленные источники.

Как говорил ранее президент Украины Владимир Зеленский, обучение ВСУ управлению с истребителями начнется в августе этого года.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Минск сообщил о подготовке Западом террористов для вооруженного вторжения. Где обучают боевиков?
    Австралия выделит новый пакет военной помощи Украине
    В Германии объяснили отказ поставлять Украине истребители F-16
    Студентка подралась с преподавательницей на выпускном и попала на видео
    Элтон Джон сыграл последний концерт
    Россиянин поджег мужчину и ранил стрелой женщину из-за ссоры
    Россиянам рассказали о полезных свойствах малины и смородины
    Туристка поехала на юг России и описала отдых фразой «неожиданно достойно»
    В МВФ объяснили поиск альтернативы доллару в мире
    В Киевской области раскольники ПЦУ захватили храм УПЦ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.