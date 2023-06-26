Песков назвал фейком слова о «судьбоносном» обращении Путина

Песков: слова о судьбоносности обращения президента России Путина были фейком

Сообщения ряда СМИ и Telegram-каналов, которые заявляли о судьбоносности сегодняшнего обращения президента РФ Владимира Путина, были фейком. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Он прокомментировал данные слова и назвал их ложными. «Ну конечно. Такого заявления не было. Очень непрофессионально со стороны многих», — подчеркнул представитель Кремля.

Вечером в понедельник, 26 июня, Путин обратился к россиянам и поблагодарил их за сплоченность и патриотизм. По его словам, гражданская солидарность россиян показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.

Затем глава государства провел совещание с главами силовых ведомств.