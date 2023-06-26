Президент России Путин заявил о провале любых попыток устроить внутреннюю смуту

Любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом он рассказал во время обращения к россиянам.

Политик поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм. По мнению главы государства, жители РФ показали гражданскую солидарность. «Любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал», — подчеркнул он.

23 июня глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы Минобороны якобы нанесли удар по тыловым лагерям компании. После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки.

ФСБ возбудила в отношении главы ЧВК дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал организаторов мятежа предателями и предупредил, что их ждет «неминуемое наказание».