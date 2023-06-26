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15:12, 26 июня 2023Интернет и СМИ

В WhatsApp запустят новую функцию

WABetaInfo: WhatsApp запустит возможность временно закреплять сообщения в чатах и группах

Фото: Asterfolio / Unsplash

Популярный мессенджер WhatsApp запустит возможность временно закреплять сообщения в чатах и группах. Об этом стало известно WABetaInfo.

Уточняется, что пользователю будут доступны три временных отрезка, в течение которых сообщение будет закреплено: 24 часа, семь или тридцать дней. По истечении выбранного срока оно открепится само. Кроме того, у пользователей будет возможность самостоятельно в любой момент открепить сообщение.

Точная дата появления в WhatsApp новой функции пока неизвестна. Помимо того, как отметили в WABetaInfo, сама возможность закреплять сообщения также пока находится в разработке.

О том, что WhatsApp позволит закреплять сообщения, стало известно в марте. Отмечалось, что оно будет отображаться в верхней части беседы для быстрого доступа.

В июне в мессенджере появились две новые функции, связанные с конфиденциальностью. В частности, пользователи получили возможность отключать звук для неизвестных номеров.

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    Маргарита Щигарева
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