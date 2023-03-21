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10:51, 21 марта 2023Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится функция закрепления сообщений

Фото: Malte Helmhold / Unsplash

В популярном мессенджере WhatsApp появится нововведение, благодаря которому пользователи смогут закреплять сообщения. О разработке новой опции рассказали специалисты портала WABetaInfo.

Эксперты сообщили, что в мессенджере появится функция, которая позволит закреплять в чатах важные сообщения. Для этого, как отмечают специалисты, будет необходимо выбрать действие «Закрепить» в параметрах сообщения.

«После закрепления в чате появится небольшой значок, указывающий на то, что сообщение было закреплено — он будет отображаться в верхней части беседы для быстрого доступа», — рассказали в WABetaInfo.

Сейчас возможность закрепления сообщений находится на стадии разработки для устройств на базе Android. Когда новая функция станет доступна для широкого круга пользователей, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в мессенджере появится функция блокировки звонков от нежелательных контактов — опция позволит заглушать звонки от неизвестных абонентов. При этом, как отмечают специалисты, звонки будут по-прежнему отражаться в общем списке и в центре уведомлений.

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Олег Давыдов
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