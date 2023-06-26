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12:30, 26 июня 2023Россия

К бывшему вагнеровцу пришли полицейские после мятежа ЧВК

E1.RU: в Екатеринбурге к экс-вагнеровцу пришли полицейские после вооруженного мятежа ЧВК

Фото: Karbinov Anatoly / news.ru / Globallookpress.com

В Екатеринбурге к бывшему участнику «Группы Вагнера» пришли полицейские после вооруженного мятежа ЧВК. Об этом мужчина рассказал журналистам E1.RU.

По словам экс-вагнеровца, полицейских интересовало, не звонил ли ему кто-либо от главы организации Евгения Пригожина. «Я объяснил, что ни слухом ни духом. У меня контракт закончился, и я вернулся домой», — пояснил собеседник издания.

Силовики предупредили, что всех бывших сотрудников «Вагнера» будут держать на особом контроле, заявил мужчина. Также с него взяли обязательство докладывать обо всех своих перемещениях.

В региональном главке МВД России пообещали проверить слова бывшего вагнеровца.

26 июня стало известно, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина юридически не прекращено, расследование продолжается. Дело в отношении основателя «Группы Вагнера» было возбуждено по факту организации вооруженного мятежа.

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    Алан Босиков
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