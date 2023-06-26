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18:10, 26 июня 2023Спорт

Стало известно об интересе нескольких европейских клубов к российскому голкиперу

Sport24: «Аугсбург» и несколько испанских клубов интересуются голкипером ЦСКА Помазуном

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Стало известно об интересе нескольких европейских клубов к российскому голкиперу Илье Помазуну. Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, о желании подписать контракт с вратарем заявил немецкий «Аугсбург», несколько команд-аутсайдеров Ла Лиги, а также один из лидеров Второй лиги Испании по футболу — Сегунды.

В сезоне-2022/2023 Помазун выступал за «Урал». Он был арендован клубом у ЦСКА в июле 2021 года. За основную команду армейцев футболист провел четыре матча. Ранее на протяжении восьми лет он играл в молодежном составе красно-синих.

26-летний голкипер также играл за молодежную сборную России по футболу. 17 марта он впервые был вызван на учебно-тренировочный сбор основной национальной команды.

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    Ксения Курашкина
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