В США объяснили нежелание поделиться с Россией разведданными о планах Пригожина

Аналитик Кафруни: США не предупредили РФ о планах Пригожина, чтобы не казаться причастными

Соединенные Штаты не предупредили Москву о том, что глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин готовит вооруженный мятеж, чтобы не казаться причастными к происходящему. Так нежелание Вашингтона поделиться имеющимися разведданными объяснил Алан Кафруни, профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США), в комментарии «Ленте.ру».

По словам аналитика, американские спецслужбы, по всей видимости, уже к середине июня были осведомлены о том, что Пригожин планирует предпринять некие «военные действия» в России. Представили разведсообщества проинформировали об этом Белый дом, Пентагон и членов Конгресса США. «Официальные лица заявили, что, хотя они осознавали риск нестабильности в России, они не хотели казаться причастными к деятельности Пригожина», — рассказал Кафруни.

Ранее стало известно, что разведка США еще в середине июня получила данные, указывающие на то ЧВК «Вагнер» готовится к мятежу. Однако в Вашингтоне не знали точный характер планов ЧВК, а также то, когда именно их планируется осуществить.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что посол США Линн Трейси заверила Россию в непричастности Вашингтона к пригожинскому мятежу. Американский президент Джо Байден также публично заявил, что США и страны Запада не имели отношения к происходящему, назвав действия главы ЧВК внутриполитическим конфликтом. При этом политик подчеркнул, что Вашингтон был готов к ряду разных сценариев в связи с событиями в России.