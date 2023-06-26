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17:56, 26 июня 2023Мир

В США указали на признание НАТО катастрофы из-за конфликта с Россией

Барака: лидеры НАТО признали, что потерпели катастрофу из-за конфликта с Россией

Фото: Jim Young / Reuters

Американский правозащитник Аджаму Барака написал в Twitter, что лидеры стран-участниц НАТО тайно признали, что потерпели катастрофу из-за конфликта с Россией.

По словам политика, президент США Джо Байден бредит или лжет, когда утверждает, что Североатлантический альянс сплочен как когда бы то ни было.

«За кулисами некоторые члены НАТО признают катастрофу из-за поддержки военных планов США против России», — подчеркнул он.

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    Варвара Кошечкина
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