В США указали на признание НАТО катастрофы из-за конфликта с Россией

Барака: лидеры НАТО признали, что потерпели катастрофу из-за конфликта с Россией

Американский правозащитник Аджаму Барака написал в Twitter, что лидеры стран-участниц НАТО тайно признали, что потерпели катастрофу из-за конфликта с Россией.

По словам политика, президент США Джо Байден бредит или лжет, когда утверждает, что Североатлантический альянс сплочен как когда бы то ни было.

«За кулисами некоторые члены НАТО признают катастрофу из-за поддержки военных планов США против России», — подчеркнул он.