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22:14, 26 июня 2023Россия

Путин заявил о подавлении мятежа Пригожина в любом случае

Путин заявил, что мятеж Пригожина в любом случае был бы подавлен

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Вооруженный мятеж, организованный главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, в любом случае был бы подавлен. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать», — сказал глава государства.

По мнению президента, враги России хотели, чтобы из-за пригожинского мятежа страна захлебнулась в междоусобице, но этого не произошло. Путин назвал организаторов произошедшего предателями, подчеркнув, что бойцов «Вагнера» пытались использовать втемную.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» объявил в ночь на 24 июня. Тогда Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании и пообещал ответ. Утром того же дня вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

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Впоследствии появились сообщения о движении колонн с людьми и военной техникой ЧВК «Вагнер» в сторону Москвы. В столице начали принимать меры — выставлять блок-посты и вооружать полицейских. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые длились весь день, Пригожин объявил о развороте колонн техники от Москвы и возвращении вагнеровцев в полевые лагеря. По информации пресс-службы Лукашенко, по итогам беседы с президентом Белоруссии было разработано соглашение, которое подразумевает гарантии безопасности для бойцов частной военной компании.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, против Пригожина прекратили уголовное дело.

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    Анастасия Шейкина
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