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05:02, 26 июня 2023Экономика

Бренд Puma сменил гендиректора в России

«Ъ»: новым гендиректором Puma в России стал Мирослав Рыба

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Спортивный бренд Puma 26 мая сменил генерального директора в России. Им стал Мирослав Рыба, который уже возглавлял этот офис в 2010–2020 годах. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, до этого больше двух лет он занимал ту же должность в подразделении Puma Nordic, которое отвечает за развитие компании в Швеции, Норвегии и Финляндии.

Отмечается, что предыдущий гендиректор российского офиса Puma Виктория Пигальская занимала этот пост около четырех месяцев.

Ранее Puma подал в суд на россиянина. Компания потребовала взыскать с проживающего в Челябинске индивидуального предпринимателя Рахматжона Тешабоева 50 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

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    Юлия Мискевич
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