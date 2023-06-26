Бренд Puma сменил гендиректора в России

«Ъ»: новым гендиректором Puma в России стал Мирослав Рыба

Спортивный бренд Puma 26 мая сменил генерального директора в России. Им стал Мирослав Рыба, который уже возглавлял этот офис в 2010–2020 годах. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, до этого больше двух лет он занимал ту же должность в подразделении Puma Nordic, которое отвечает за развитие компании в Швеции, Норвегии и Финляндии.

Отмечается, что предыдущий гендиректор российского офиса Puma Виктория Пигальская занимала этот пост около четырех месяцев.

Ранее Puma подал в суд на россиянина. Компания потребовала взыскать с проживающего в Челябинске индивидуального предпринимателя Рахматжона Тешабоева 50 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки.