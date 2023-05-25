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16:06, 25 мая 2023Ценности

Puma подала в суд на россиянина

Puma подала в суд на россиянина за нарушение прав на товарные знаки

Фото: 2p2play / Shutterstock / Fotodom

Немецкий бренд спортивной одежды Puma подал в суд на россиянина. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Арбитражного суда России.

Компания требует взыскать с проживающего в Челябинске индивидуального предпринимателя Рахматжона Тешабоева 50 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Отмечается, что бизнесмен использовал для своих товаров фирменное изображение логотипа и надписи. Так, товарные знаки зарегистрированы для ботинок, туфель, тапок для бега трусцой, изделий из кожи, а также игрушек и спортивного инвентаря.

В то же время указывается, что компания Puma SE не представила суду вещественные доказательства. Бренд сделал контрольную закупку у россиянина, но из представленного фотоматериала не ясно, какой именно продукт нарушил права истца. В связи с этим суд попросил обновить доказательства и предоставить их не позднее 22 июня.

В августе 2022 года Арбитражный суд Чеченской республики наказал бизнесмена, который торговал купальниками с принтом персонажей детского мультфильма «Смешарики». Тогда с предпринимателя Инонова Джумахмада Тоджовича из города Краснотурьинск, Свердловская область, взыскали 80 тысяч рублей за нарушение авторских прав.

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Мария Винар
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