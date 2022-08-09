Суд Чечни взыскал с бизнесмена 80 тысяч рублей за купальники со «Смешариками»

Суд Чечни наказал торговца купальниками со «Смешариками» за нарушение авторских прав

Арбитражный суд Чеченской республики наказал бизнесмена, который торговал купальниками с принтом персонажей детского мультфильма «Смешарики». Соответствующее постановление опубликовано на сайте органа государственной власти.

С предпринимателя Инонова Джумахмада Тоджовича из города Краснотурьинск, Свердловская область, взыскали 80 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Утверждается, что в дизайне пляжной одежды были использованы изображения героев популярного анимационного сериала для детей.

Отмечается, что данное постановление появилось на официальном сайте суда. «Взыскать с индивидуального предпринимателя Инонова Джумахмада в пользу ООО "Мармелад Медиа" (общество из Санкт-Петербурга, которому принадлежат авторские права, — прим.URA.ru) по 10 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки: "Ежик", "Крош", "Нюша", "Бараш", "Копатыч", "Кар-Карыч", "Совунья", "Лосяш". Контрафактный товар уничтожить после вступления в законную силу настоящего решения», — сказано в заявлении.

В декабре 2020 года телеведущая Ксения Собчак высмеяла жену футболиста Дмитрия Тарасова из-за купальника. По мнению журналистки, супруга спортсмена модель Анастасия Костенко использовала фотошоп, чтобы изменить цвет старого купальника и выдать его за новый. «Почему-то кажется, что новый мальдивский купальник только притворяется новым. А на деле он дубайско-ноябрьский (просто после фотошопа)», — прокомментировала телеведущая снимки модели.