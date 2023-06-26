Дело о госизмене против основателя Group-IB Сачкова поступило в суд

Дело основателя Group-IB Сачкова, обвиненного в госизмене, поступило в Мосгорсуд

В Мосгорсуд поступило уголовное дело против основателя международной компании-разработчика для обнаружения и предотвращения кибератак Group-IB Ильи Сачкова, обвиненного в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

В день поступления дела также пройдет предварительное слушание.

Сачкова арестовали в конце сентября 2021 года. Ему вменяется передача секретных сведений иностранной разведке, в результате чего интересам России был причинен ущерб. Сачкову грозит от 12 до 20 лет заключения.

Свою вину основатель Group-IB не признает и утверждает, что его оговорил бывший начальник Второго управления центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, осужденный за госизмену на 22 года заключения.

В 2021 году Сачков обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой о переводе из СИЗО под домашний арест, но результата не добился.